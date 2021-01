(Di lunedì 25 gennaio 2021) Chil’Imu sulla casa coniugale in caso di separazione e come funzionano la normativa vigente e gli orientamenti della giurisprudenza. L'articolo .

orizzontescuola : Imu e coniugi separati, chi deve pagare le imposte sulle case se la residenza è diversa - stevetorre : Imu coniugi separati con residenze diverse - Ordine_CDL_NA : RT @laleggepertutti: #IMU coniugi separati con residenze diverse - - laleggepertutti : #IMU coniugi separati con residenze diverse - - LoSchimme : Imu coniugi separati con residenze diverse -

Ultime Notizie dalla rete : Imu coniugi

Italia Oggi

La residenza anagrafica non basta a garantire l’esenzione. Il pagamento della Tari, l’allaccio al sistema fognario, la domanda di condono edilizio, la presenza di un’utenza telefonica non sono element ...Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2021. Anche i cittadini stranieri potranno godere dell'agevolazione sugli immobili posseduti ...