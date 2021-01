Il ballo dei numeri 1: Mirante o Pau Lopez in porta contro il Verona? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sembra un tormentone e forse, di fatto, lo è anche. Ma dopo le prestazioni di Pau Lopez contro lo Spezia (sia in Coppa Italia sia in campionato) l'enigma per il numero uno in casa Roma torna a essere ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sembra un tormentone e forse, di fatto, lo è anche. Ma dopo le prestazioni di Paulo Spezia (sia in Coppa Italia sia in campionato) l'enigma per il numero uno in casa Roma torna a essere ...

matteorenzi : Ora, non tra sei mesi o un anno, ci giochiamo il futuro dei prossimi 20 anni. Non c’è alcuna questione personale in… - sportli26181512 : Roma, il ballo dei numeri 1: Mirante o Pau Lopez in porta contro il Verona?: Roma, il ballo dei numeri 1: Mirante o… - Gazzetta_it : Roma, il ballo dei numeri 1: contro il Verona Mirante o Pau Lopez in porta? - Marco59110042 : Come stonano, tra soliti indignati/indignazioni quotidiane, i tuit di madri ed insegnanti (di alcune vado per deduz… - toninog2 : Borne: I fuochi della rivolta e il ballo in maschera dei suprematisti -