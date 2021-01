I vantaggi di trasformare un blog in una app per smartphone (Di lunedì 25 gennaio 2021) La conversione di un blog in una app dedicata consentirà ai follower e agli affezionati lettori di restare sempre aggiornati con maggior facilità Siamo abituati a rivolgerci al web per qualsiasi dubbio, curiosità o domanda e il più delle volte è sui blog che sbarchiamo per trovare le risposte che cerchiamo. D’altra parte, visto l’alto livello di specializzazione ormai raggiunto dalla maggior parte dei portali, questi si offrono come contenitori ideali di info e approfondimenti di qualità. Riuscire a rimanere nella mente dell’utente è importante per sviluppare quel rapporto di fiducia che servirà a portare avanti diversi progetti nel tempo, sia di natura informativa che maggiormente orientati al marketing. La conversione consente agli utenti un più facile accesso Sia un blogger che un’azienda che abbia sviluppato un proprio ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 25 gennaio 2021) La conversione di unin una app dedicata consentirà ai follower e agli affezionati lettori di restare sempre aggiornati con maggior facilità Siamo abituati a rivolgerci al web per qualsiasi dubbio, curiosità o domanda e il più delle volte è suiche sbarchiamo per trovare le risposte che cerchiamo. D’altra parte, visto l’alto livello di specializzazione ormai raggiunto dalla maggior parte dei portali, questi si offrono come contenitori ideali di info e approfondimenti di qualità. Riuscire a rimanere nella mente dell’utente è importante per sviluppare quel rapporto di fiducia che servirà a portare avanti diversi progetti nel tempo, sia di natura informativa che maggiormente orientati al marketing. La conversione consente agli utenti un più facile accesso Sia unger che un’azienda che abbia sviluppato un proprio ...

softeamlecco : Trasformare il servizio #Postvendita grazie ai dati. Come fare tesoro dei dati in nostro possesso in modo strategic… - GIROIDEA : #PiccoleMedieImprese in Italia: la situazione attuale ?? In Italia non si conoscono a fondo tutti i vantaggi e i pu… -

Ultime Notizie dalla rete : vantaggi trasformare I vantaggi di trasformare un blog in una app per smartphone tuttoteK Serie B, i risultati della domenica della 19^ giornata: Pari Lecce-Empoli, frena la Spal

Leggi su Sky Sport l'articolo Serie B, i risultati della domenica della 19^ giornata: Pari Lecce-Empoli, frena la Spal ...

LIVE - Hellas Verona-Napoli 0-1 (1' Lozano): Napoli subito in vantaggio con Lozano

14.30 - Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, a pochi minuti dalla sfida interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che il Napoli ha giocatori formidabili. Noi ...

Leggi su Sky Sport l'articolo Serie B, i risultati della domenica della 19^ giornata: Pari Lecce-Empoli, frena la Spal ...14.30 - Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, a pochi minuti dalla sfida interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che il Napoli ha giocatori formidabili. Noi ...