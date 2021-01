Guardiola: “Esonero Lampard? O vinci o ti cacciano. Spero di vederlo presto e andare in ristorante con lui” (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'Esonero di Frank Lampard a Chelsea ha "scosso" il mondo del pallone, almeno quello di Premier League. Dopo il commento di Owen, ecco anche quello di Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara del suo Manchester City contro il West Bromwich.Guardiola: "Se non vinci ti esonerano. Il calcio è questo"caption id="attachment 1058409" align="alignnone" width="561" Guardiola (getty images)/caption"La gente parla di progetti e idee. Non esistono", ha sentenziato Guardiola. "Se fai l'allenatore devi vincere o verrai esonerato. Spero di vedere Frank presto e di andare in un ristorante con lui quando il lockdown sarà finito. Non sto giudicando la decisione del Chelsea. Rispetto la ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'di Franka Chelsea ha "scosso" il mondo del pallone, almeno quello di Premier League. Dopo il commento di Owen, ecco anche quello di Pep, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara del suo Manchester City contro il West Bromwich.: "Se nonti esonerano. Il calcio è questo"caption id="attachment 1058409" align="alignnone" width="561"(getty images)/caption"La gente parla di progetti e idee. Non esistono", ha sentenziato. "Se fai l'allenatore devi vincere o verrai esonerato.di vedere Franke diin uncon lui quando il lockdown sarà finito. Non sto giudicando la decisione del Chelsea. Rispetto la ...

ItaSportPress : Guardiola: 'Esonero Lampard? O vinci o ti cacciano. Spero di vederlo presto e andare in ristorante con lui' -… - sportface2016 : #Guardiola polemico con il #Chelsea: 'Tutti parlano di progetti...ma non esistono' #Lampard - Fil_Biafora : @docsiria @Belisa_C Che vediamo come andrà questa partita, non è stato stabilito un paletto 'se vinci 3-0 con 3 rig… - la_patrizia_ : @spano81 @juventusfc No, poco prima dell’esonero di Sarri ha parlato ??, ora attende di veder come finisce. Se mand… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola Esonero Guardiola difende Lampard: «I progetti non esistono»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato l'esonero dal Chelsea di Frank Lampard: le sue dichiarazioni ...

City, Guardiola sull’esonero di Lampard: “Progetti e idee non esistono. Se non vinci vieni esonerato”

Pep Guardiola ha commentato l'esonero di Frank Lampard nella conferenza stampa odierna; il tecnico del Manchester City non è d'accordo con la decisione del Chelsea ...

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato l'esonero dal Chelsea di Frank Lampard: le sue dichiarazioni ...Pep Guardiola ha commentato l'esonero di Frank Lampard nella conferenza stampa odierna; il tecnico del Manchester City non è d'accordo con la decisione del Chelsea ...