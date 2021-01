Gregucci | Padalino | Pochesci | quando la C “brucia” allenatori già in difficoltà

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ci sonoche vogliono rilanciarsi, che scelgono la Serie C, ma che fanno peggio di prima. Angelo Adamonon è riuscito a riscattarsi neanche ad Alessandria, lo hanno esonerato per affidarsi a Longo, eppure sul mercato avevano fatto di tutto e di più per accontentarlo. Pasqualevive a Castellammare nell’oblio del centro classifica, la Juve Stabia e la mediocrità di un allenatore che ha avuto tante occasioni in passato ma che non ha saputo mai sfruttarle. Sandrocolleziona incompiute una dietro l’altra, da Terni a Bisceglie passando per Caserta, ora il Carpi che, è vero, dopo di lui oggi é crollato a San Benedetto ma già prima viaggiava a distanze siderali delle prime cinque o sei della classifica. Il trionfo delle parole, tante belle parole, non suffragate dai fatti. Teoria purissima, ...