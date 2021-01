Giletti, Salvini e Berlusconi che starebbe bene al Quirinale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ieri sera su La7, a Non è l’Arena, è andato in scena un grande classico della domenica sera. Massimo Giletti è stato… ospite in collegamento da Matteo Salvini, ormai sempre più padrone di casa in uno studio che è diventato un po’ il suo giardino di casa, solo senza neanche la fatica di doverlo tenere in ordine. Non una vera domanda, non un tentativo di incalzare, non un fact checking, non – figuriamoci – lo straccio di un contraddittorio. “Non è l’Arena” è diventato ormai la “terza gamba” della propaganda di Salvini, dopo la sua pagina Facebook e le piazze (a dire il vero ormai svuotate dalla pandemia), e Giletti una specie di frate confessore a cui rivelare i propositi più intimi e meno raccomandabili: primo tra tutti, mandare Silvio Berlusconi al Quirinale. “Silvio ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ieri sera su La7, a Non è l’Arena, è andato in scena un grande classico della domenica sera. Massimoè stato… ospite in collegamento da Matteo, ormai sempre più padrone di casa in uno studio che è diventato un po’ il suo giardino di casa, solo senza neanche la fatica di doverlo tenere in ordine. Non una vera domanda, non un tentativo di incalzare, non un fact checking, non – figuriamoci – lo straccio di un contraddittorio. “Non è l’Arena” è diventato ormai la “terza gamba” della propaganda di, dopo la sua pagina Facebook e le piazze (a dire il vero ormai svuotate dalla pandemia), euna specie di frate confessore a cui rivelare i propositi più intimi e meno raccomandabili: primo tra tutti, mandare Silvioal. “Silvio ...

