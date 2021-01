GF Vip | Stefania Orlando svela | “Ho chiuso con lei perché arrivava sempre in ritardo”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 25 gennaio 2021)e un’amicizia finita per i continui ritardi Dopo la festa di sabato sera i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno trascorso una domenica nel segno del relax e delle confessioni. Nello specifico, gli inquilini rimasti nel loft di Cinecittà si sono scambiati delle opinioni su numerose tematiche. Nella mattinata i gieffini parlavano di ritardi e a prendere la parola sono state Samantha De Grenet,e Rosalinda Cannavò. In particolare, la moglie di Simone Gianlorenzi ha reso noto un importante retroscena sul suo passato. “Io sono una persona che tendead arrivare puntuale, ho rispetto degli orari e voglio che gli altri rispettino questa cosa, non adoro i ritardatari”, ha dichiarato la bionda conduttrice. Ma non è finita qui, infatti l’amica di Tommaso Zorzi ha ...