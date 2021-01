FIGC, “no” allo slittamento sul pagamento degli stipendi (Di lunedì 25 gennaio 2021) FIGC stipendi Serie A – La FIGC non è intenzionata a concedere uno slittamento ai club di Serie A per il pagamento degli stipendi. Lo riporta Repubblica, spiegando che la Federcalcio vuole tutelare tutti allo stesso modo, dal massimo campionato italiano ai dilettanti. Per questo nel consiglio federale di venerdì 29 gennaio non è prevista L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021)Serie A – Lanon è intenzionata a concedere unoai club di Serie A per il. Lo riporta Repubblica, spiegando che la Federcalcio vuole tutelare tuttistesso modo, dal massimo campionato italiano ai dilettanti. Per questo nel consiglio federale di venerdì 29 gennaio non è prevista L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : FIGC allo LEGA, FIGC e CONI vogliono i Tifosi allo stadio, ma il Governo latita risposte Sportpress24.com Ripartenza, calcio diviso "Dura finire la stagione"

Il presidente della Figc veneta Ruzza ne ha parlato all’assessore Corazzari. Scettici gli addetti al lavori. Pizzo (Rovigo): "Tornei a marzo con quale formula?" ...

Ipotesi allo studio per far (ri)partire il campionato di Terza

grosseto. Ancora è tutto fermo in Terza categoria. Questo sicuramente, almeno sino al prossimo 5 marzo, è certo. In base all’ultimo Decreto legge, quello varato a metà mese dagli organi governativi in ...

