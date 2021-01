Denuncia il furto della sua auto, ma i carabinieri scoprono che era stata sequestrata (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Lauro hanno Denunciato una 25enne del luogo ritenuta responsabile di “violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro”. Qualche giorno fa la donna ha Denunciato presso la Stazione carabinieri di Lauro il furto della sua autovettura, dichiarando che il veicolo era parcheggiato sulla pubblica via. All’esito degli accertamenti i militari hanno accertato che dal 2019 l’auto era sottoposta a sequestro perché circolava sprovvista di assicurazione. A carico della 25enne, che all’atto del sequestro era stata nominata custode del veicolo, è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIstazione di Lauro hannoto una 25enne del luogo ritenuta responsabile di “violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro”. Qualche giorno fa la donna hato presso la Stazionedi Lauro ilsuavettura, dichiarando che il veicolo era parcheggiato sulla pubblica via. All’esito degli accertamenti i militari hanno accertato che dal 2019 l’era sottoposta a sequestro perché circolava sprovvista di assicurazione. A carico25enne, che all’atto del sequestro eranominata custode del veicolo, è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura ...

I Carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato una 25enne del posto, ritenuta responsabile di "Violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro". Qualche giorno

