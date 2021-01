Chelsea, Lampard dopo l’esonero: “Un enorme privilegio e onore guidare questo club” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Frank Lampard non è più l’allenatore del Chelsea. Il tecnico, dopo l’annuncio del suo esonero da parte del club, ha voluto lasciare un messaggio di ringraziamento per l’avventura con i Blues tramite il suo profilo Instagram: “È stato un enorme privilegio e un onore guidare il Chelsea, un club che è stato una parte importante della mia vita per così tanto tempo. In primo luogo, vorrei ringraziare i tifosi per l’incredibile supporto che ho ricevuto negli ultimi 18 mesi. Spero che sappiano cosa significhi per me. Quando ho assunto questo ruolo, conoscevo le sfide che si prospettavano in un momento difficile. Sono orgoglioso dei risultati che abbiamo ottenuto e sono orgoglioso dei giocatori dell’Academy ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Franknon è più l’allenatore del. Il tecnico,l’annuncio del suo esonero da parte del, ha voluto lasciare un messaggio di ringraziamento per l’avventura con i Blues tramite il suo profilo Instagram: “È stato une unil, unche è stato una parte importante della mia vita per così tanto tempo. In primo luogo, vorrei ringraziare i tifosi per l’incredibile supporto che ho ricevuto negli ultimi 18 mesi. Spero che sappiano cosa significhi per me. Quando ho assuntoruolo, conoscevo le sfide che si prospettavano in un momento difficile. Sono orgoglioso dei risultati che abbiamo ottenuto e sono orgoglioso dei giocatori dell’Academy ...

