Caso Regeni, Mattarella: "Dall'Egitto ci attendiamo un'adeguata risposta per la verità" (Di lunedì 25 gennaio 2021) "L'azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità, che, presto, saranno sottoposte al vaglio di un processo, per le conseguenti sanzioni ai colpevoli. Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, sollecitate a questo fine, senza sosta, dalla nostra diplomazia". Nel quinto anniversario della scomparsa di Giulio Regeni al Cairo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invia un messaggio alla famiglia del giovane di Fiumicello. Mattarella ricorda che "sono trascorsi cinque anni dal rapimento a Il Cairo di Giulio Regeni, poi torturato e barbaramente ucciso dai suoi spietati aguzzini. Un giovane italiano, impegnato nel completare il percorso ...

