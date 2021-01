Caccamo, fermo per il fidanzato di Roberta per omicidio volontario e occultamento di cadavere (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Procura di Termini Imerese ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni che ieri ha fatto ritrovare il corpo semi carbonizzato della fidanzata, ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Procura di Termini Imerese ha emesso un provvedimento dinei confronti di Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni che ieri ha fatto ritrovare il corpo semi carbonizzato della fidanzata, ...

TgrRai : RT @TgrSicilia: Nel Tg delle 14 il fermo di Pietro Morreale, il fidanzato della 17enne trovata morta a Caccamo. Il legale appena arrivato i… - TgrSicilia : Nel Tg delle 14 il fermo di Pietro Morreale, il fidanzato della 17enne trovata morta a Caccamo. Il legale appena ar… - esperonews : Ragazza morta a Caccamo, posto in stato | Ragazza morta a Caccamo, posto in stato di fermo il fidanzato: 'sono inno… - QdSit : #Caccamo, Pietro Morreale è ora ufficialmente indagato per omicidio ?????? - Radio1Rai : ??Indagato per omicidio il fidanzato di #RobertaSiragusa, la 17enne trovata morta nelle campagne di #Caccamo. Per il… -