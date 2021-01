Alicia Keys | regina della bellezza no make-up | compie 40 anni

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La scorsa settimana Alicia Keys ha postato un video su Instagram, mostrandosi in compagnia del figlio Egypt, con i due intenti a impiastricciarsi il viso con una maschera detox firmata Keys Soulcare. Che altro non è che il marchio beauty fondato dalla cantante soul, passata da anni al look acqua e sapone, ribellandosi alla schiavitù del make-up sempre e comunque. Nata a New York il 25 gennaio 1981, Alicia Keys festeggia 40 anni, trovandosi in un momento d’oro sia dal punto di vista degli affetti, che da quello lavorativo. Felicemente sposata con Swizz Beatz, rapper e produttore discografico statunitense, dal quale ha avuto due figli, la cantante di super hit come “No One” e “Fallin”, si è da poco lanciata in un’impresa molto comune alle dive dello showbiz, ossia fondare una propria maison cosmetica. La sua Keys Soulcare comprende prodotti viso e corpo, ma anche candele per la casa, e ha una missione importante: far star bene anima, corpo e mente, secondo Keys strettamente connesse. Per festeggiare i 40 anni della cantante e business woman, vi sveliamo quali sono i suoi segreti di bellezza. Al motto di “Be Yourself”.