A Modena appaiono tre nuove sagome di Zaki

(Di lunedì 25 gennaio 2021) MODENA – Create dall’artista Gianluca Costantini e collocate in diversi luoghi simbolici, spuntano a Modena tre sagome per sensibilizzare sulla liberazione di Patrick Zaki, il ricercatore all’Università di Bologna detenuto in Egitto: una è installata in rettorato e due sono collocate in alcune sedi comunali. Di queste ultime, la prima è stata posta alla Biblioteca Delfini mentre la seconda si trova in municipio, dove il Consiglio ha chiesto all’amministrazione con un ordine del giorno di sostenere anche a Modena la causa della liberazione di Patrick Zaki dalla sua carcerazione in Egitto, richiamando al rispetto dei diritti umani, come già in passato per la vicenda di Giulio Regeni. Tutto si tiene nell’ambito della campagna Free Patrik Zaki, realizzata a Modena dall’associazione Amigdala. “Come richiama il nostro statuto- ricorda Fabio Poggi, presidente del Consiglio comunale- il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace. Non solo perché i diritti e i valori che valgono per noi sono pieni solo se li riconosciamo a ogni persona, ma per dovere verso i nostri giovani e tutti quelli che accogliamo nella nostra città come Zaki è stato accolto a Bologna”.