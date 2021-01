Verona Napoli streaming, guarda la partita in diretta (Di domenica 24 gennaio 2021) Verona Napoli streaming – Il Napoli cerca di riprendersi immediatamente dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa italiana con la Juventus. I bianconeri hanno avuto la meglio grazie anche a un rigore fallito da Lorenzo Insigne. Gli azzurri di Gattuso però non mollano, e contro il Verona cercano un successo che gli consentirebbe di proseguire L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 24 gennaio 2021)– Ilcerca di riprendersi immediatamente dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa italiana con la Juventus. I bianconeri hanno avuto la meglio grazie anche a un rigore fallito da Lorenzo Insigne. Gli azzurri di Gattuso però non mollano, e contro ilcercano un successo che gli consentirebbe di proseguire L'articolo

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - sscnapoli : ?? | #VeronaNapoli sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna ?? - infoitsport : Verona-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari - infoitsport : Probabili formazioni di Verona-Napoli: Mertens pronto a partire titolare, Kalinic c'è - infoitsport : Verona-Napoli arbitrata da Fabbri? È la seconda volta -