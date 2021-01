Ultime Notizie Roma del 24-01-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

14 regioni in zona arancione da quest'oggi anche con Lombardia Sardegna class action dell'imprenditore Lombardi per i danni subiti con un errore zona rossa anche font chiederà risarcimenti il tasso di positività in Italia scende al 4:06 % altri 488 decessi nelle24 ore alla luce dei ritardi di faizer astrazeneca rivede il piano vaccini annuncia azioni legali entro marzo arriveranno 15 milioni di dosi assicura Arcuri maltempo sull'Italia quest'oggi per tutta la giornata allerta arancione in Calabria Basilicata Emilia Romagna Lazio Molise Umbria allerta Gialla in Abruzzo Campania Puglia Sardegna Sicilia Toscana Alto Adige e Veneto temporali e vento forte speciale sulle regioni centro-meridionali pericolo valanghe in Lombardia