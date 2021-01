Sokratis, il suo giro d’Italia sta per concludersi… in Grecia (Di domenica 24 gennaio 2021) Gli hanno fatto fare un giro d’Italia inutile, senza un minimo senso. Sokratis Papastathopoulos è stato vicino, molto vicino, al Genoa, esattamente come la scorsa estate era andato a pochi passi dal Napoli. Poi gli hanno attribuito un altro paio di club, dalla Lazio alla Parma, senza che la trattativa entrasse nel vivo perché spesso funziona così: una squadra diversa al giorno fa bene alla salute. In realtà, dopo un lungo flirt con il Betis Siviglia, Sokratis ha ormai deciso di tornare a casa accettando l’offerta dell’Olympiacos. Come documentato ieri da un’attendibile fonte greca, ritwettata senza citazioni da chi – nel giro di dieci giorni – lo aveva mandato in tre squadre italiane diverse. Applausi. Foto: Twitter Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Gli hanno fatto fare uninutile, senza un minimo senso.Papastathopoulos è stato vicino, molto vicino, al Genoa, esattamente come la scorsa estate era andato a pochi passi dal Napoli. Poi gli hanno attribuito un altro paio di club, dalla Lazio alla Parma, senza che la trattativa entrasse nel vivo perché spesso funziona così: una squadra diversa al giorno fa bene alla salute. In realtà, dopo un lungo flirt con il Betis Siviglia,ha ormai deciso di tornare a casa accettando l’offerta dell’Olympiacos. Come documentato ieri da un’attendibile fonte greca, ritwettata senza citazioni da chi – neldi dieci giorni – lo aveva mandato in tre squadre italiane diverse. Applausi. Foto: Twitter Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

