Slittino | Kevin Fischnaller ha vinto la Coppa del Mondo sprint a pari merito con Felix Loch!

Kevin Fischnaller si è confermato quest'oggi un grande esperto di sprint nello slittino su pista artificiale. L'azzurro ha centrato il suo secondo podio stagionale in questo format (non olimpico) in Coppa del Mondo, sul catino austriaco di Igls, giungendo alle spalle solo del russo Semen Pavlichenko. Una grande interpretazione dell'azzurro, che ha saputo pennellare le curve del budello austriaco con grande autorevolezza, mancando di appena 80 millesimi l'obiettivo più importante. Tuttavia, Fischnaller ha dato seguito al proprio feeling in questa prova particolare, ricordando che nelle tre competizioni disputate ha ottenuto due secondi posti, su una pista (Igls) dove seppe ottenere il primo podio in carriera in CdM nel 2014.

