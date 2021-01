Roma, stretta antidroga dal centro alla periferia: arrestati 7 spacciatori, tra questi un minorenne (Di domenica 24 gennaio 2021) Nelle ultime ore, a seguito di diverse attività antidroga, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 7 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Verso le 14:30 di ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino del Gambia di 31 anni, disoccupato e sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Roma, notato poco prima cedere una dose di eroina ad un Romano di 50 anni. I militari, a seguito della perquisizione personale e veicolare, hanno sequestrato oltre alla dose di droga la somma contante di 315 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Dopo l’arresto lo straniero è stato trattenuto in caserma mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) Nelle ultime ore, a seguito di diverse attività, i Carabinieri del Gruppo dihanno arrestato 7 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Verso le 14:30 di ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro hanno arrestato un cittadino del Gambia di 31 anni, disoccupato e sottopostomisura del divieto di dimora nel comune di, notato poco prima cedere una dose di eroina ad unno di 50 anni. I militari, a seguito della perquisizione personale e veicolare, hanno sequestrato oltredose di droga la somma contante di 315 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Dopo l’arresto lo straniero è stato trattenuto in caserma mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato ...

