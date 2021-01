"Ricalcolate l'Rt in Lombardia" Ecco le mail della zona rossa (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ignazio Stagno La Lombardia ha chiesto il ricalcolo dei dati. Fontana sicuro: "Dalla Regione nessuno errore". Continua lo scontro con Roma Un fitto scambio di mail ha accompagnato il caso Lombardia zona rossa (per sbaglio). Diversi messaggi sono stati scambiati dalla Regione con l'Istituto Superiore di Sanità per calcolare l'Rt che ha poi determinato l'ingresso della Lombardia nella fascia rossa per una settimana. L'Iss, come riferito a Repubblica, ha "segnalato dall’inizio dell’epidemia nell’ultimo periodo, una grande quantità di casi, significativamente maggiore di quella osservata in altre regioni, con una data di inizio sintomi a cui non ha associato uno stato clinico e che pertanto si è continuato a considerare inizialmente ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ignazio Stagno Laha chiesto il ricalcolo dei dati. Fontana sicuro: "Dalla Regione nessuno errore". Continua lo scontro con Roma Un fitto scambio diha accompagnato il caso(per sbaglio). Diversi messaggi sono stati scambiati dalla Regione con l'Istituto Superiore di Sanità per calcolare l'Rt che ha poi determinato l'ingressonella fasciaper una settimana. L'Iss, come riferito a Repubblica, ha "segnalato dall’inizio dell’epidemia nell’ultimo periodo, una grande quantità di casi, significativamente maggiore di quella osservata in altre regioni, con una data di inizio sintomi a cui non ha associato uno stato clinico e che pertanto si è continuato a considerare inizialmente ...

