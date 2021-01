Regno Unito, viola lockdown per andare dalla fidanzata: arrestato nella doccia (Di domenica 24 gennaio 2021) Un ragazzo ha violato le norme anti Covid per andare a trovare la fidanzata ed è stato arrestato nella doccia. Il fatto è avvenuto agli inizi di gennaio nell’Isola di Man, Regno Unito. I vicini da casa, notando la presenza del giovane, hanno avvertito la polizia. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’uomo nascosto nella doccia e lo hanno arrestato insieme alla ragazza, conducendoli successivamente nel carcere Douglas Courthouse. Il venticinquenne è stato imprigionato per un mese, mentre la fidanzata ha subìto una condanna di 12 settimane di carcere. La donna in passato aveva già ricevuto alcune condanne, sospese dalle autorità, per violazione delle normative ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Un ragazzo hato le norme anti Covid pera trovare laed è stato. Il fatto è avvenuto agli inizi di gennaio nell’Isola di Man,. I vicini da casa, notando la presenza del giovane, hanno avvertito la polizia. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’uomo nascostoe lo hannoinsieme alla ragazza, conducendoli successivamente nel carcere Douglas Courthouse. Il venticinquenne è stato imprigionato per un mese, mentre laha subìto una condanna di 12 settimane di carcere. La donna in passato aveva già ricevuto alcune condanne, sospese dalle autorità, perzione delle normative ...

Confindustria : ?? Help desk Brexit Un servizio specifico dedicato alle nostre aziende associate per fornire un supporto concreto a… - Agenzia_Ansa : 'Non è vero che l'Italia sia prima per caduta più forte del #pil. Il dato tendenziale 2020 come in Francia e minore… - petergomezblog : Nuovo record di decessi in Regno Unito: 1.820 in 24 ore. Olanda verso il coprifuoco da domani: prima volta nel dopo… - gaiagioiared : RT @Luca__Pagani: L'amministrazione Biden ha avviato i contatti diplomatici con i Paesi che ritiene strategici: Francia, Germania, Regno Un… - monicabenn2 : RT @Keynesblog: Dalla Danimarca giungono notizie terribili sulla capacità di riproduzione della variante inglese e dal Regno Unito sulla su… -