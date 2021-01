Recensione HITMAN 3 | nulla è reale tutto è lecito

Leggi su tuttotek

(Di domenica 24 gennaio 2021) Scopriamo in questail terzo e ultimo capitolo della serie World of Assassination,3 chiude con il botto Non capita molto spesso che una singola serie di videogiochi sia sempre realizzata da un’unica casa di sviluppo. IO Interactive si è sempre occupata difin dalle sue origini 20 anni fa con: Codename 47. Questo è certamente servito nel tentativo di mantenere la serie fedele a sé stessa e di poter accumulare conoscenze ed esperienze per migliorarsi ogni volta. Forse l’unico inciampo avvenne con Absolution che ha proposto una formula più lineare e narrativa alle missioni dell’Agente 47. Sperimentazione terminata con quello stesso videogioco, in quanto a quattro anni di distanza sarebbe iniziata la trilogia dell’assassinio. Una serie di videogiochi che ha permesso un soft-reboot ...