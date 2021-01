Pesanti rallentamenti con 164 app con virus | lista completa per iPhone | Huawei e Samsung

Leggi su bufale

(Di domenica 24 gennaio 2021) Nuove app conda cancellare oggi stesso dai tanti smartphonein commercio in Italia. Da febbraio 2020 sul Play Store di Google sono vietate le applicazioni che mostrano pubblicità a tutto schermo, ma può capitare che riescano a sfuggire ai controlli iniziali imposti proprio dall’azienda di Mountain View, per questo la scrematura può avvenire in un secondo momento. Ladelle app conperdel 24 gennaio Questo, quanto accaduto proprio di recente, con Google che è stata costretta a cancellare dal suo Play Store ben 164 app conche non rispettavano assolutamente i nuovi termini imposti dall’azienda e che chiaramente potevano ...