Leon aveva paura di addormentarsi e non svegliarsi più nel letto dell'ospedale in cui era ricoverato per Covid: purtroppo è quanto successo. Leon Boase era stato portato d'urgenza in ospedale a novembre e aveva trascorso quattro settimane in terapia intensiva. La sua compagna e madre dei suoi figli rivela ora quelle che sono state le

Ultime Notizie dalla rete : Non lasciarmi “Non lasciarmi, non mi sveglierò”: le ultime parole di un papà morto di Covid ViaggiNews.com Con Accorsi e Golino tra dolore e mistero Ecco “Lasciami andare”

Presentato alla Mostra di Venezia, il film arriva in digitale L’opera di Mordini tratta dal best seller di Christopher Coake ...

Lasciami andare, Accorsi e Golino tra dolore e mistero

Già film di chiusura pieno di mistero alla 77/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e subito dopo in sala prima che i cinema richiudessero, LASCIAMI ANDARE di Stefano Mordini è dis ...

Già film di chiusura pieno di mistero alla 77/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e subito dopo in sala prima che i cinema richiudessero, LASCIAMI ANDARE di Stefano Mordini è dis