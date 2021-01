Milan, Mandzukic è pronto per il derby: titolare contro l’Inter? (Di domenica 24 gennaio 2021) I venti minuti contro l’Atalanta sono stati sufficienti a Stefano Pioli per capire che si può fidare di Mario Mandzukic Dopo il debutto in campionato con la maglia rossonera, ora Mario Mandzukic si candida per un posto da titolare in Coppa Italia. Secondo Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico Stefano Pioli potrebbe schierarlo dal primo minuto martedì sera contro l’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) I venti minutil’Atalanta sono stati sufficienti a Stefano Pioli per capire che si può fidare di MarioDopo il debutto in campionato con la maglia rossonera, ora Mariosi candida per un posto dain Coppa Italia. Secondo Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico Stefano Pioli potrebbe schierarlo dal primo minuto martedì sera. Leggi su Calcionews24.com

