Maicon, esordio da capitano con il Sona ma... (Di domenica 24 gennaio 2021) La notizia del ritorno in Italia del terzino ex Inter e Roma Maicon all'età di 39 anni ha fatto il giro del web. Ha accettato l'offerta di una squadra di serie D, il Sona , per rimettersi in gioco a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021) La notizia del ritorno in Italia del terzino ex Inter e Romaall'età di 39 anni ha fatto il giro del web. Ha accettato l'offerta di una squadra di serie D, il, per rimettersi in gioco a ...

sportli26181512 : Maicon, esordio da capitano con il Sona ma...: Il terzino brasiliano ha esordito con il suo nuovo club. Ha scelto l… - Giovanni1962RM : RT @Spillino83: Segnalo l’esordio di #maicon oggi nel sona in serie d.... dai colosso - passione_inter : Maicon, ritorno agrodolce: Sona sconfitto nella gara di esordio - - Difo23 : Il #Sona perde nel giorno dell'esordio di #Maicon contro il Ponte San Pietro. Protagonista un altro ex Serie A: Fe… - PantheonVerona : Sconfitta casalinga per il #Sona, nel giorno dell'attesissimo esordio di #Maicon. Bene invece il #Caldiero. Rimanda… -