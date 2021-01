LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana in DIRETTA: show di Federica Brignone, è in testa! (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL ALLE 10.20 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Crans Montana 12.12 STRAORDINARIA Federica Brignone! Rifila 1?65 a Michelle Gisin, ha perso un paio di decimi solo sul piano centrale. Per il resto ha davvero incantato. Dove hanno sbagliato Vlhova e Holdener è transitata come un treno. E’ una gara da podio! 12.10 Ora pettorale n.5, Federica Brignone. 12.10 Fuori anche la svizzera Wendy Holdener nello stesso punto di Vlhova. Sono uscite tre atlete su quattro! Serve maggiore accortezza tattica. 12.10 Ripresa la gara. 12.06 Interruzione per sistemare la porta sfondata dall’austriaca e le reti. E’ un tracciato davvero ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL ALLE 10.20 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI12.12 STRAORDINARIA! Rifila 1?65 a Michelle Gisin, ha perso un paio di decimi solo sul piano centrale. Per il resto ha davvero incantato. Dove hanno sbagliato Vlhova e Holdener è transitata come un treno. E’ una gara da podio! 12.10 Ora pettorale n.5,. 12.10 Fuori anche la svizzera Wendy Holdener nello stesso punto di Vlhova. Sono uscite tre atlete su quattro! Serve maggiore accortezza tattica. 12.10 Ripresa la gara. 12.06 Interruzione per sistemare la porta sfondata dall’austriaca e le reti. E’ un tracciato davvero ...

