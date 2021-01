LIVE Biathlon, Mass start Anterselva in DIRETTA: Johnannes Boe trionfa in solitaria davanti a Fillon Maillet. Hofer crolla 15esimo nel finale (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Termina così la tappa italiana di Anterselva. Per quanto riguarda il Biathlon, il prossimo step è quello dei campionati Mondiali di Pokljuka! Restate sintonizzati su OA Sport e buon proseguimento di giornata. 15.44 Ricapitoliamo la top 10 all’arrivo: 1. Boe J. T. (1) 35:44.3 2. Fillon Maillet Q. (2) +31.3 3. Fak J. (1) +44.2 4. Christiansen V. S. (3) +49.1 5. Peiffer A. (2) +49.1 6. Bjoentegaard E. (3) +50.6 7. Doll B. (3) +55.1 8. Eder S. (2) +57.8 9. Dale J. (4) +1:04.8 10. Ponsiluoma M. (4) +1:05.9 15.42 15esima piazza per un deluso Hofer a 1’16 e di poco alle spalle di un altro insoddisfatto Laegreid. Bionaz 21esimo a 1’52” 15.41 Fak mantiene il podio a 44? mentre dietro Christiansen vince la volata su Peiffer al ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46 Termina così la tappa italiana di. Per quanto riguarda il, il prossimo step è quello dei campionati Mondiali di Pokljuka! Restate sintonizzati su OA Sport e buon proseguimento di giornata. 15.44 Ricapitoliamo la top 10 all’arrivo: 1. Boe J. T. (1) 35:44.3 2.Q. (2) +31.3 3. Fak J. (1) +44.2 4. Christiansen V. S. (3) +49.1 5. Peiffer A. (2) +49.1 6. Bjoentegaard E. (3) +50.6 7. Doll B. (3) +55.1 8. Eder S. (2) +57.8 9. Dale J. (4) +1:04.8 10. Ponsiluoma M. (4) +1:05.9 15.42 15esima piazza per un delusoa 1’16 e di poco alle spalle di un altro insoddisfatto Laegreid. Bionaz 21esimo a 1’52” 15.41 Fak mantiene il podio a 44? mentre dietro Christiansen vince la volata su Peiffer al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Termina così la tappa italiana di Anterselva. Per quanto riguarda il biathlon, il prossimo step è quello dei campionati Mondiali di Pokljuka! Restate si ...

LIVE da Anterselva per la Mass Start maschile: Hofer vuole sfatare il tabù podio, esordio nel format per Bionaz

Alle 15.05 il via della terza partenza in linea della stagione, gara conclusiva della tappa di Anterselva e ultima fatica prima della rassegna iridata di Pokljuka. Per l’Italia ci saranno Lukas Hofer ...

