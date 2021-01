Lazio-Sassuolo 2-1 | biancocelesti agganciano il Napoli

Leggi su funweek

(Di domenica 24 gennaio 2021) Labatte il2-1 in rimonta nel match valido per la 19esima e ultima giornata d’andata della Serie A. Isalgono a 34 punti eil, sconfitto 3-1 a Verona. All’Olimpico, ilpassa in vantaggio al 6? con Caputo. Lareagisce e pareggia al 25? con il colpo di testa di Milinkovic-Savic. I capitolini completano la rimonta al 72?, quando Immobile trova il rasoterra vincente su assist di Marusic. Laa metà torneo è appaiata al, battuto 3-1 al Bentegodi. Gli azzurri partono fortissimo e trovano il gol con Lozano dopo soli 9 secondi. La difesa partenopea, però, fa acqua. Dimarco al 34? è lasciato completamente solo e non ha problemi a battere Meret con un destro ...