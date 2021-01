Inter, Handanovic nella top 15 per presenze all-time in Serie A: i dettagli (Di domenica 24 gennaio 2021) Samir Handanovic tocca quota 497 presenze in Serie A: il portiere dell’Inter entra a far parte di un ristretto club nel massimo campionato Samir Handanovic entra a far parte della storia dell’Inter e della Serie A ancora una volta di più. Il portiere sloveno ha toccato quota 497 presenze in Serie A contro l’Udinese entrando nella top 15 all time dei calciatori più impiegati in Serie A. Prossimo obiettivo per Handanovic in 14° posto di Ciro Ferrara: l’ex difensore di Juventus e Napoli (fermo a 500) potrà essere agganciato contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Samirtocca quota 497inA: il portiere dell’entra a far parte di un ristretto club nel massimo campionato Samirentra a far parte della storia dell’e dellaA ancora una volta di più. Il portiere sloveno ha toccato quota 497inA contro l’Udinese entrandotop 15 alldei calciatori più impiegati inA. Prossimo obiettivo perin 14° posto di Ciro Ferrara: l’ex difensore di Juventus e Napoli (fermo a 500) potrà essere agganciato contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com

