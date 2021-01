Governo in crisi e violenze in strada: Olanda nel caos (Di domenica 24 gennaio 2021) La situazione si sta facendo sempre più tesa in Olanda. Da alcuni giorni, il Paese è attraversato da proteste contro le misure restrittive, imposte dal Governo, per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Nelle scorse ore, secondo quanto riferito dall'Associated Press, alcuni dimostranti hanno appiccato il fuoco nel centro della città di Eindhoven e hanno colpito la polizia con pietre durante una manifestazione non autorizzata. Le forze dell'ordine hanno reagito con i lacrimogeni, arrestando almeno trenta persone. Tutto questo, mentre ad Amsterdam è stato utilizzato un cannone ad acqua per disperdere un'altra manifestazione (anch'essa non autorizzata) contro il lockdown. Poche ore fa, la polizia locale ha tra l'altro reso noto di aver arrestato venticinque persone e di aver ... Leggi su panorama (Di domenica 24 gennaio 2021) La situazione si sta facendo sempre più tesa in. Da alcuni giorni, il Paese è attraversato da proteste contro le misure restrittive, imposte dal, per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Nelle scorse ore, secondo quanto riferito dall'Associated Press, alcuni dimostranti hanno appiccato il fuoco nel centro della città di Eindhoven e hanno colpito la polizia con pietre durante una manifestazione non autorizzata. Le forze dell'ordine hanno reagito con i lacrimogeni, arrestando almeno trenta persone. Tutto questo, mentre ad Amsterdam è stato utilizzato un cannone ad acqua per disperdere un'altra manifestazione (anch'essa non autorizzata) contro il lockdown. Poche ore fa, la polizia locale ha tra l'altro reso noto di aver arrestato venticinque persone e di aver ...

Corriere : Solo 1 italiano su 5 vuole le urne. Il 42% non capisce i motivi della crisi - welikeduel : Rivedi #propagandalive: il Vaso degli Esteri-Enrico Letta, Valerio Aprea, Stefano Boeri, Fabrizio Bosso, Memo Remig… - ilriformista : Tre crisi ammazzano l’Italia. Quella della pandemia; quella di un governo da operetta che cerca tromboni e donne ca… - LeonardiAmalia : RT @Mov5Stelle: Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta con @Alf… - CeciliaVig : RT @Phastidio: Giggino preoccupato perché, in caso di crisi, non avremmo un governo 'per i ricorsi contro le aziende farmaceutiche' ?? #mezz… -