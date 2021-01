Genoa, Perin: «Nessuna colpa a Maran. Ma Ballardini ci ha cambiato» (Di domenica 24 gennaio 2021) Mattia Perin, portiere del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Mattia Perin, portiere del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari. Ballardini – «Conoscevo il mister. L’ho avuto tre anni fa e sapevo cosa poteva darci. I risultati parlano per lui. Ci siamo messi a disposizione e si vede. Quando lavori duramente raccogli i risultati. Probabilmente in questo periodo stiamo lavorando bene». Maran – «Siamo noi calciatori che andiamo in campo. Probabilmente a inizio stagione ci mancava un po’ di tigna che ora stiamo mettendo. La grande voglia si raggiungere il risultato a tutti i costi. Maran ne ha solo pagato le conseguenze». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Mattia, portiere del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Mattia, portiere del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari.– «Conoscevo il mister. L’ho avuto tre anni fa e sapevo cosa poteva darci. I risultati parlano per lui. Ci siamo messi a disposizione e si vede. Quando lavori duramente raccogli i risultati. Probabilmente in questo periodo stiamo lavorando bene».– «Siamo noi calciatori che andiamo in campo. Probabilmente a inizio stagione ci mancava un po’ di tigna che ora stiamo mettendo. La grande voglia si raggiungere il risultato a tutti i costi.ne ha solo pagato le conseguenze». Leggi su ...

