Gattuso: “Nel secondo tempo ci siamo fatti mangiare, non siamo mai andati in verticale” (Di domenica 24 gennaio 2021) Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato così a Sky Sport dopo il tonfo contro il Verona: Che è successo oggi?“Nel primo tempo abbiamo provato ad andare in verticale, il piano gara era questo ed è stato fatto anche bene. Nel secondo tempo non ci siamo mai andati e ci siamo fatti fare male da soli, con palle perse. Se vai a giocare con loro sul contatto fisico è il loro pane, non il nostro. Fisicamente ci siamo fatti mangiare”. Avete pagato gli sforzi di Supercoppa?“Sarebbe troppo facile cercare degli alibi, nonostante abbiamo giocato qualche partita in più. Alle prime difficoltà la squadra non riesce a dare lettura al ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Gennaro, tecnico del Napoli, ha parlato così a Sky Sport dopo il tonfo contro il Verona: Che è successo oggi?“Nel primoabbiamo provato ad andare in, il piano gara era questo ed è stato fatto anche bene. Nelnon cimaie cifare male da soli, con palle perse. Se vai a giocare con loro sul contatto fisico è il loro pane, non il nostro. Fisicamente ci”. Avete pagato gli sforzi di Supercoppa?“Sarebbe troppo facile cercare degli alibi, nonostante abbiamo giocato qualche partita in più. Alle prime difficoltà la squadra non riesce a dare lettura al ...

anperillo : Sembra una squadra che non ci crede più: senza equilibrio e senza quel veleno di cui tanto parla #Gattuso. #Insigne… - WhatDoesFoxSay3 : @MarcoGiordano6 Gattuso e Giuntoli da mandare via a pedate... il primo dopo un anno ha fallito in campo, il secondo… - tronto87 : @Danila9631 Appunto insigne può posare la fascia Per Sarri le idee sono soggettive quelle dichiarazioni le faceva… - SalvioSelcia : RT @Ciro85171596: Napoli di Gattuso 4-3-3 battuta Lazio, Juventus 2 volte, la Roma, Sassuolo, perso con l’Inter e Atalanta e riusciva a vin… - MikeleDalterio : @Torrenapoli1 Hai sentito Gattuso post partita? Io ho capito che studiando il Verona ha deciso di giocare verticale… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Nel Verona-Napoli 3-1: Gattuso travolto da Juric Corriere dello Sport VIDEO- Verona-Napoli, Gattuso: “Colpa mia, ma crediamo ancora nell’obbiettivo Champions”

Gennaro Gattusa parla nel post Verona-Napoli. Il tecnico si assume la responsabilità della sconfitta e bacchetta i suoi ragazzi ...

Gattuso: "Troppi errori e il Verona ci ha puniti"

"Mi assumo le mie responsabilità e se ci sono stati errori, vuol dire che ho sbagliato anche io" "Abbiamo sbagliato l'interpretazione della gara". Gennaro Gattuso commenta la sconfitta del Napoli a Ve ...

Gennaro Gattusa parla nel post Verona-Napoli. Il tecnico si assume la responsabilità della sconfitta e bacchetta i suoi ragazzi ..."Mi assumo le mie responsabilità e se ci sono stati errori, vuol dire che ho sbagliato anche io" "Abbiamo sbagliato l'interpretazione della gara". Gennaro Gattuso commenta la sconfitta del Napoli a Ve ...