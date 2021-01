Fiamme in casa a Castel Volturno, extracomunitario perde la vita (Di domenica 24 gennaio 2021) Un uomo è morto nell’incendio divampato in due appartamenti nel tardo pomeriggio di ieri a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Si tratta di un extracomunitario, probabilmente di origini ghanesi, morto carbonizzato. L’incendio è divampato in un palazzo in via Niccolò Machiavelli. Le Fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 24 gennaio 2021) Un uomo è morto nell’incendio divampato in due appartamenti nel tardo pomeriggio di ieri a, in provincia di Caserta. Si tratta di un, probabilmente di origini ghanesi, morto carbonizzato. L’incendio è divampato in un palazzo in via Niccolò Machiavelli. Lesono state spente dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La casa è vetusta ed è probabile anche che il forte vento si sia infiltrato nell'abitazione favorendo la veloce propagazione delle fiamme. i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera ...

Serena Enardu, bruciata l'auto della showgirl sarda: trovato liquido infiammabile sotto casa

La chiamata al 115 è arrivata intorno dopo le dieci di sera: auto in fiamme in via Livatinio, a Quartu Sant'Elena. I vigili del fuco sono arrivati pochi minuti dopo: la vettura, ...

La casa è vetusta ed è probabile anche che il forte vento si sia infiltrato nell'abitazione favorendo la veloce propagazione delle fiamme.