Domenica In | Teo Mammucari mattatore di puntata | risate per Mara Venier

(Di domenica 24 gennaio 2021) La simpatia e il talento di Teointrattengonoe il suo pubblico aIn. Il comico è indiscussodie si improvvisa, con la complicità della conduttrice, in alcuni scherzi telefonici a volti dello spettacolo. Primo bersaglio Jerry Calà, a seguire Tony Renis. Teoaccolto dadella televisione italiana, portatore di leggerezza, sorrisi ed intrattenimento, Teoè ospite diIn. Il conduttore e showman è solitamente poco avvezzo a raccontarsi in televisione: questa volta, però, ha voluto fare un’eccezione.è infatti un grande amico di...

Morretz97 : RT @MauryKostanzo: VI PREGO QUESTO MOMENTO CON TEO FISSO OGNI DOMENICA. STO MORENDO. #domenicain - allesword : RT @MauryKostanzo: VI PREGO QUESTO MOMENTO CON TEO FISSO OGNI DOMENICA. STO MORENDO. #domenicain - Luca_zone : RT @MauryKostanzo: VI PREGO QUESTO MOMENTO CON TEO FISSO OGNI DOMENICA. STO MORENDO. #domenicain - MauryKostanzo : VI PREGO QUESTO MOMENTO CON TEO FISSO OGNI DOMENICA. STO MORENDO. #domenicain - angelofavignan : Domenica In, Teo Mammucari, Franco Nero, Lino Guanciale e Isabella Rossellini tra gli ospiti di domenica 24 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Teo

Ne ha fatti tanti di scherzi Teo Mammucari nella sua carriera e ospite oggi a Domenica In con Mara Venier ha scelto Tony Renis come vittima (foto). Teo è emozionato per l’intervista su Rai 1 e per gli ...Fuori programma durante la puntata di domenica 24 gennaio di Domenica In . Insieme all'ospite in studio Teo Mammucari, Mara Venier si è ...