Cristian Brocchi: “Abbiamo molti indisponibili, ma ci faremo trovare pronti” (Di domenica 24 gennaio 2021) Lunedì 25 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Mario Rigamonti si giocherà la sfida Brescia-Monza, un derby lombardo che vedrà contrapposti i giovani allenatori Davide Dionigi e Cristian Brocchi. Brescia-Monza prepartita Ci sarà Balotelli? Balotelli non sarà della partita, il bresciano non ha ancora recuperato a pieno dall’infortunio alla coscia subito un paio di settimane fa. Conferenza Dionigi, allenatore Brescia “Le parole di Cellino? Mi ha spronato a continuare su quella che è la mia idea, su dove vogliamo arrivare. Partiamo da una situazione particolare, con tante difficoltà. Stiamo cercando di migliorare sotto tanti aspetti. Voglio dare ancora più enfasi al lavoro iniziato”. La squadra sta meglio dal punto di vista fisico?“Sì due settimane che ci hanno permesso di lavorare con intensità. Un po’ si accusa, quando metti benzina ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Lunedì 25 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Mario Rigamonti si giocherà la sfida Brescia-Monza, un derby lombardo che vedrà contrapposti i giovani allenatori Davide Dionigi e. Brescia-Monza prepartita Ci sarà Balotelli? Balotelli non sarà della partita, il bresciano non ha ancora recuperato a pieno dall’infortunio alla coscia subito un paio di settimane fa. Conferenza Dionigi, allenatore Brescia “Le parole di Cellino? Mi ha spronato a continuare su quella che è la mia idea, su dove vogliamo arrivare. Partiamo da una situazione particolare, con tante difficoltà. Stiamo cercando di migliorare sotto tanti aspetti. Voglio dare ancora più enfasi al lavoro iniziato”. La squadra sta meglio dal punto di vista fisico?“Sì due settimane che ci hanno permesso di lavorare con intensità. Un po’ si accusa, quando metti benzina ...

Lunedì 25 Gennaio alle 21:00 si gocherà il match Brescia-Monza, si sfideranno i due allenatori giovani Davide Dionigi e Cristian Brocchi.

