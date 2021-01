Crisi di governo | quelli cheriparliamo con Renzi

Crisi di governo, quelli che...riparliamo con Renzi (Di domenica 24 gennaio 2021) Con la ricerca dei “responsabili” che non sta dando i frutti sperati, sia dal Partito democratico sia dal Movimento 5 stelle cominciano ad arrivare segnali di apertura nei confronti di Matteo Renzi e di Italia Viva. Insomma, si riparte da chi la Crisi di governo l’ha aperta. Soprattutto in vista del voto di mercoledì sul ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che si annuncia assai complicato per Giuseppe Conte e il suo esecutivo. Con i numeri che potrebbero di nuovo ballare. Se però nel Pd più di un esponente non si sente di legare le sorti della maggioranza alla figura del premier attuale, tra i pentastellati l’“avvocato del popolo” resta il perno per potere andare avanti. Partito democratico. Tra i primi a dire no agli ultimatum c’è la deputata dem Marianna Madia che spiega: “Non è verosimile proseguire a lungo con l’attuale ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Con la ricerca dei “responsabili” che non sta dando i frutti sperati, sia dal Partito democratico sia dal Movimento 5 stelle cominciano ad arrivare segnali di apertura nei confronti di Matteoe di Italia Viva. Insomma, si riparte da chi ladil’ha aperta. Soprattutto in vista del voto di mercoledì sul ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che si annuncia assai complicato per Giuseppe Conte e il suo esecutivo. Con i numeri che potrebbero di nuovo ballare. Se però nel Pd più di un esponente non si sente di legare le sorti della maggioranza alla figura del premier attuale, tra i pentastellati l’“avvocato del popolo” resta il perno per potere andare avanti. Partito democratico. Tra i primi a dire no agli ultimatum c’è la deputata dem Marianna Madia che spiega: “Non è verosimile proseguire a lungo con l’attuale ...

