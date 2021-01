Bimba di 7 mesi morta ad Avellino, doppio arresto cardiaco: indagine in corso (Di domenica 24 gennaio 2021) Una bambina di soli sette mesi è stata colta da malore dopo mangiato ed è poi morta in ospedale. Sul caso ora indaga la Procura di Avellino. La Procura di Avellino ha aperto un’indagine sulla tragica morte di una bambina di soli sette mesi, deceduta ieri all’ospedale Moscati del capoluogo campano. La piccola sarebbe stata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 24 gennaio 2021) Una bambina di soli setteè stata colta da malore dopo mangiato ed è poiin ospedale. Sul caso ora indaga la Procura di. La Procura diha aperto un’sulla tragica morte di una bambina di soli sette, deceduta ieri all’ospedale Moscati del capoluogo campano. La piccola sarebbe stata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : Da papà di una bimba sto male. Una piccola di 18 mesi, seviziata e violentata dal compagno della madre. Non ci sono… - Adnkronos : Violenta e picchia figlia della compagna, muore bimba di 18 mesi - clabellocchi : RT @matteosalvinimi: Da papà di una bimba sto male. Una piccola di 18 mesi, seviziata e violentata dal compagno della madre. Non ci sono pa… - ALFO02606536 : RT @MediasetTgcom24: Avellino, bimba di 7 mesi muore in pronto soccorso: indaga la Procura #avellino - infoitinterno : Como, morte bimba di 18 mesi: arrestato il compagno della madre -