Ve lo ricordate Valerio il vincitore di Masterchef 6? Fa ancora lo chef? Ecco come lo ritroviamo oggi

(Di sabato 23 gennaio 2021) Siete appassionati del programma culinario più cool della televisione e non vi perdete neanche una puntata? Se la risposta è affermativa, allora, è molto probabile che non facciate molta fatica a ricordareBraschi. Il suddetto, infatti, aveva partecipato alla sesta edizione die, all’età di soli diciannove anni, ne era uscito. A quell’epoca i severi giudici non erano molto diversi, poiché già presenziavano Bastianich, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo., a differenza degli altri concorrenti in gara, aveva colpito i cuochi professionisti in maniera positiva. Era stato premiato, infatti, per la sua capacità di unire una certa particolare fantasia al suo indubbio talento. Il suo desiderio di testare sapori e combinazioni originali e ...