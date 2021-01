Udinese-Inter, Conte: “Dobbiamo essere più precisi sotto rete, match molto fisico. Da domani testa al Milan in Coppa Italia” (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo lo 0-0 dell'Inter contro l'Udinese, nel match della "Dacia Arena", Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ai microfoni di "Inter TV", ha commentato la gara contro i friulani. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore salentino."È stata sicuramente una partita molto fisica, molto dura. Sapevamo di incontrare una squadra che fa della fisicità la loro arma migliore, l'Udinese forse è la squadra che ha subito meno reti. Hanno fatto una partita molto difensiva, hanno cercato di non perderla. Noi abbiamo fatto la partita, dovevamo essere più precisi sotto rete perché se fai gol cambiano i piani dell'avversaria e riesci a trovare più occasioni per fare male".UN GIRONE ... Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo lo 0-0 dell'contro l', neldella "Dacia Arena", Il tecnico nerazzurro, Antonio, ai microfoni di "TV", ha commentato la gara contro i friulani. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore salentino."È stata sicuramente una partitafisica,dura. Sapevamo di incontrare una squadra che fa della fisicità la loro arma migliore, l'forse è la squadra che ha subito meno reti. Hanno fatto una partitadifensiva, hanno cercato di non perderla. Noi abbiamo fatto la partita, dovevamopiùperché se fai gol cambiano i piani dell'avversaria e riesci a trovare più occasioni per fare male".UN GIRONE ...

