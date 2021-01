Tornava dall’ospedale dove era appena deceduta la moglie: 67enne muore in un incidente stradale (Di sabato 23 gennaio 2021) Tornava dall’ospedale dove era appena deceduta la moglie. incidente mortale questa mattina, venerdì 22 gennaio, sull’Amiata, al confine tra le province di Grosseto e Siena, sulla Sp18 tra i comuni di Santa Fiora e Piancastagnaio. La vittima è Enzo Giglioni. La moglie era morta in ospedale, nella notte, e i due uomini, padre e figlio, si sono scontrati contro un autoarticolato. La moglie era da poco deceduta in ospedale; il marito e il figlio stavano tornando a casa dopo una nottata drammatica: sono rimasti coinvolti in un incidente stradale questa mattina sulla Sp18 nel comune di Santa Fiora (provincia di Grosseto) e Saragiolo, nel territorio di Piancastagnaio (Siena), in Maremma. La ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 23 gennaio 2021)eralamortale questa mattina, venerdì 22 gennaio, sull’Amiata, al confine tra le province di Grosseto e Siena, sulla Sp18 tra i comuni di Santa Fiora e Piancastagnaio. La vittima è Enzo Giglioni. Laera morta in ospedale, nella notte, e i due uomini, padre e figlio, si sono scontrati contro un autoarticolato. Laera da pocoin ospedale; il marito e il figlio stavano tornando a casa dopo una nottata drammatica: sono rimasti coinvolti in unquesta mattina sulla Sp18 nel comune di Santa Fiora (provincia di Grosseto) e Saragiolo, nel territorio di Piancastagnaio (Siena), in Maremma. La ...

