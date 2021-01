Super Atalanta | 3-0 al Milan che si laurea Campione d' Inverno

Leggi su agi

(Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - Ild'è il, strapazzato in casa dall'per 3-0, passo falso di cui non ha saputo approfittare l'Inter bloccata in trasferta sullo 0-0 dall'Udinese. Nella prima partita del pomeriggio, la Roma ha battuto lo Spezia per 4-3. Ma con tanta fatica e nei minuti di recupero. I liguri sono stati un incubo per Fonseca: hanno vinto sul campo e a tavolino in coppa Italia,ati solo nel finale oggi., seconda sconfitta Straordinaria prova di forza e successo pesantissimo per l', che s'impone 3-0 ai danni delcostringendolo alla seconda sconfitta stagionale. A San Siro decidono le reti di Romero, Ilicic e Zapata, che permettono alla Dea di continuare a scalare la classifica mettendo pressione alla Roma ...