Stasera in tv: "Collateral", neo-noir notturno, elegante e disperato (Di sabato 23 gennaio 2021) Stasera in tv: Collateral. Tra trasformazione alla Breaking Bad ed alienazione alla Drive, il neo-noir del 2004 di Michael Mann (Insider, Ali, Nemico Pubblico) mette a confronto l'empatico e sottomesso taxista Jamie Foxx, con il disumano e crudele assassino Tom Cruise, in un gioco di antagonismo e rispecchiamento. Uomini alienati e meccanizzati in una Los Angeles giungla di violenza e prevaricazione, le cui luci notturne brillano come le stelle del freddo ed indifferente Universo che la circonda. Un cast apprezzabilmente multietnico, per un film d'azione avvincente ed un' estetica della disumanizzazione. Il corpo è virtualizzato, decolorato, assimilato ad una fredda materia grigia dalla straordinaria fotografia di Paul Cameron (Westworld) e Dion Beebe (Chicago). Mark Ruffalo interpreta un poliziotto, tanto per cambiare, Tom Cruise è ...

Iris. La rete Mediaset specializzata nel cinema incentra il sabato sull'avvincente "Collateral", lungometraggio di Tony Scott ("Top Gun", "Spy game") con Jamie Foxx e Tom Cruise interpreti principali.

