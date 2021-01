Sci | Sofia Goggia trionfa in discesa libera ed entra nella storia

(Di sabato 23 gennaio 2021) Un'altra dimostrazione di forza. Un'altra gara perfetta.ha concesso il bis in 24 ore, e ora sono quattro le vittorie consecutive in: mai nessuna azzurra c'era riuscita. Stavolta, ...

Agenzia_Ansa : Sci: Sofia Goggia vince anche la seconda discesa a Crans Montana. Terza Curtoni #ANSA - Coninews : SPETTACOLO TRICOLORE! ?????? Sofia #Goggia trionfa anche nella seconda discesa di Crans Montana! La festa azzurra è… - SkySport : ULTIM'ORA SCI ? Discesa F, Sofia Goggia vince a Crans Montana 3 azzurre nelle prime 4: 3^ E. Curtoni, 4^ Pirovano Q… - BYle76 : @ItaliaTeam_it @Fisiofficial @goggiasofia @elena_curtoni La valanga rosa è tornata grande Sofia e le altre ragazze… - UnioneSarda : #Sci, Sofia #Goggia vince anche la seconda discesa di #CransMontana -

“Penso che si viva sempre per la prossima gara e per le esperienze che non abbiamo ancora fatto. Lei, sin da piccola, è sempre stata il mio “incubo” perchè mi batteva sempre quando eravamo bambine. Io ...Al termine della gara ha parlato ai microfoni di RaiSport: “Oggi ho vinto, ma archivio presto questa vittoria e penso già a domani – le parole di Sofia Goggia ai microfoni di RaiSport -. Sono contenta ...