Roma-Spezia 3-2: Farias prova il tiro al volo. Palla fuori (Di sabato 23 gennaio 2021) 72' - Lo Spezia prende campo e su calcio d'angolo, Farias tenta il tiro al volo. Palla fuori. 71' - La Roma perde Palla a centrocampo e Carles Perez commette fallo su... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 23 gennaio 2021) 72' - Loprende campo e su calcio d'angolo,tenta ilal. 71' - Laperdea centrocampo e Carles Perez commette fallo su...

DiMarzio : Fonseca-Dzeko, lo strappo e l'esclusione contro lo Spezia domani: il punto della situazione in casa #ASRoma - AAlciato : Roma-Spezia 0-3 #GiudiceSportivo @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA, GIUDICE SPORTIVO: ROMA-SPEZIA 0-3 Sanzionate le sei sostituzioni dei giallorossi #SkySport… - tituli_zero : Pau Lopez gioca contro l'allenatore, bastasse solo che lo Spezia tirasse in porta e sarebbe gol #AsRoma #RomaSpezia #Roma - SportsbookBTC : HT: Spezia respond to Roma opener -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Spezia Roma-Spezia 3-2, il risultato in diretta LIVE: accorcia Farias Sky Sport Visualizza la copertura completa su Google News Roma-Spezia: Farias in gol da urlo, Pau Lopez bucato (VIDEO)

È Diego Farias a riaprire il match dell’Olimpico. Dopo il doppio vantaggio firmato da Borja Mayoral e Karsdorp, lo Spezia si riporta a una sola rete di distanza grazie al gol dell’ex Cagliari. Farias ...

LIVE Roma-Spezia 3-2 - Borja Mayoral spreca il pallone della tripletta. Dentro Cristante per Villar

Dopo la serata di Coppa Italia di martedì scorso - dai risvolti più tragici che comici - la Roma affronta nuovamente i liguri di Vincenzo Italiano ma in campionato, con l'auspicio di uscire con un ris ...

È Diego Farias a riaprire il match dell’Olimpico. Dopo il doppio vantaggio firmato da Borja Mayoral e Karsdorp, lo Spezia si riporta a una sola rete di distanza grazie al gol dell’ex Cagliari. Farias ...Dopo la serata di Coppa Italia di martedì scorso - dai risvolti più tragici che comici - la Roma affronta nuovamente i liguri di Vincenzo Italiano ma in campionato, con l'auspicio di uscire con un ris ...