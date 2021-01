Roma, Fonseca: «Bisogna rispettare di più la Roma. Dzeko? Non dico nulla» (Di sabato 23 gennaio 2021) L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 contro lo Spezia. Queste le sue parole L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 contro lo Spezia. Queste le sue parole VITTORIA – «E’ stato un momento emozionante. Era ingiusto non vincere questa partita, che abbiamo meritato di vincere. L’esultanza finale dimostra che siamo tutti insieme». Dzeko – «Su questo ho parlato ieri e non voglio dire di più. Quello che è importante è quello che abbiamo fatto oggi, una grande vittoria di questa squadra». GOL SUBITI – «È un errore di squadre e io sono il primo a sbagliare quando prendiamo un gol. Le circostanze in cui abbiamo preso gol oggi sono strane. Lo Spezia non aveva ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) L’allenatore dellaPauloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 contro lo Spezia. Queste le sue parole L’allenatore dellaPauloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 contro lo Spezia. Queste le sue parole VITTORIA – «E’ stato un momento emozionante. Era ingiusto non vincere questa partita, che abbiamo meritato di vincere. L’esultanza finale dimostra che siamo tutti insieme».– «Su questo ho parlato ieri e non voglio dire di più. Quello che è importante è quello che abbiamo fatto oggi, una grande vittoria di questa squadra». GOL SUBITI – «È un errore di squadre e io sono il primo a sbagliare quando prendiamo un gol. Le circostanze in cui abbiamo preso gol oggi sono strane. Lo Spezia non aveva ...

