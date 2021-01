Prada Cup | Ineos batte Luna Rossa e vince il Robin Azzurri in semifinale

Gazzetta_it : Vincono ancora gli inglesi, Luna Rossa costretta alle semifinali #PradaCup - Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - Veladuepuntozer : Prada Cup quarto giorno: una regata combattuta fino alla fine - RollaTiziano : RT @zazoomblog: LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa perde. Max Sirena protesta: “Ineos andava penalizzata 3 volte” - #Prada #DIRETTA: #Ro… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa perde. Max Sirena protesta: “Ineos andava penalizzata 3 volte” - #Prada… -

I britannici vincono la quinta regata consecutiva al termine di un duello spettacolare con Luna Rossa, Ineos va direttamente in finale, per gli italiani ci sarà la semifinale con American Magic ...La semifinale della Prada Cup sarà tra Luna Rossa e American Magic. L'imbarcazione italiana non è riuscita a contenere l'onda d'urto di Ineos Uk nel round robin e ha così concluso in seconda posizione ...