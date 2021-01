"No ai giornali-fotocopia e all'informazione autoreferenziale", dice il Papa (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - "La crisi dell'editoria rischia di portare a un'informazione costruita nelle redazioni, davanti al computer, ai terminali delle agenzie, sulle reti sociali, senza mai uscire per strada, senza più 'consumare le suole delle scarpe', senza incontrare persone per cercare storie o verificare de visu certe situazioni". È quanto osserva Papa Francesco nel Messaggio per la 55esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che quest'anno si celebra, in molti Paesi, il 16 maggio, Solennità dell'Ascensione del Signore. Quest'anno il Messaggio è dedicato a "'Vieni e vedi' (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono". "Voci attente lamentano da tempo - sottolinea il Pontefice - il rischio di un appiattimento in 'giornali fotocopia' o in notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali, dove il ... Leggi su agi (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - "La crisi dell'editoria rischia di portare a un'costruita nelle redazioni, davanti al computer, ai terminali delle agenzie, sulle reti sociali, senza mai uscire per strada, senza più 'consumare le suole delle scarpe', senza incontrare persone per cercare storie o verificare de visu certe situazioni". È quanto osservaFrancesco nel Messaggio per la 55esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che quest'anno si celebra, in molti Paesi, il 16 maggio, Solennità dell'Ascensione del Signore. Quest'anno il Messaggio è dedicato a "'Vieni e vedi' (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono". "Voci attente lamentano da tempo - sottolinea il Pontefice - il rischio di un appiattimento in '' o in notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali, dove il ...

