Napoli, ultimo allenamento prima del Verona: in gruppo anche Mertens e Osimhen (Di sabato 23 gennaio 2021) Gennaro Gattuso potrà contare anche su Dries Mertens che Víctor Osimhen per l'impegno del Napoli di domani pomeriggio contro il Verona Il Napoli ha comunicato che sia Dries Mertens che Víctor Osimhen nella giornata di oggi hanno svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo. Nello specifico l'attaccante nigeriano completato l'iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella, con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Russore di Pisa e il controllo neurologico con il Prof. Vittorio Ceraso.

