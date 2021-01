Milan-Atalanta, perché Meité è uscito all’intervallo (Di sabato 23 gennaio 2021) Prima da titolare da dimenticare per Meité: il nuovo centrocampista del Milan è stato sostituito dopo 45 minuti di gioco Lo ricorderà a lungo, e non perché sia stato indimenticabile, l’esordio da titolare per Meité con la maglia del Milan. L’ex centrocampista del Torino, in campo dal primo minuto contro l’Atalanta, è stato sostituito all’intervallo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Prima da titolare da dimenticare per: il nuovo centrocampista delè stato sostituito dopo 45 minuti di gioco Lo ricorderà a lungo, e nonsia stato indimenticabile, l’esordio da titolare percon la maglia del. L’ex centrocampista del Torino, in campo dal primo minuto contro l’, è stato sostituito. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - acmilan : Ecco i nostri 5 più bei gol contro l’Atalanta a San Siro. Qual è il vostro preferito? ??? Dite la vostra su… - Atalanta_BC : Chiudiamo l'andata a Milano! ???? We end the first half of the @SerieA_EN in Milan! ? ???? @SerieA - 19ª giornata ?? … - OptaPaolo : 7 - Il Milan è la squadra contro cui Josip #Ilicic ha preso parte a più gol con la maglia dell'Atalanta in Serie A… - KedaiKoppi : RT @MilanPress_it: 61' - #MilanAtalanta 0-2 Milan completamente in balia dell'Atalanta, che va vicina al terzo gol: Ilicic dentro per Zapa… -